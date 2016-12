Berlin: Königin-Luise-Kirche Waidmannslust |

Waidmannslust. Internationale und vorweihnachtliche Chormusik singt das Ensemble „D’aChor“ unter der Leitung von Katja Brunsmann am Sonnabend, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Königin-Luise-Kirche in der Bondickstraße 14. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Kirchensanierung sind willkommen. bm