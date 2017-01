Waidmannslust.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und SPD-Kreisvorsitzende Jörg Stroedter bietet am Mittwoch, den 18. Januar von 16.30 bis 18 Uhr eine Sprechstunde in seinem Bürgerbüro, Waidmannsluster Damm 149, an. Es wird um Anmeldung gebeten unter70 17 80 34 oder per E-Mail unter info@joerg-stroedter.de