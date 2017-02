Beruflich neu durchstarten

Berlin: Flotte Lotte |

Märkisches Viertel.

Einen spannenden Kurs für Frauen, die sich beruflich neu- oder umorientieren wollen, bietet das Flotte Lotte Beratungs- und Lernzentrum um Märkischen Viertel an. Im Seminar geht es darum, ganz persönliche berufliche Ziele herauszufinden, sich Schritt für Schritt auf den Weg zu begeben und bis zum Erfolg dranzubleiben. Der Kurs findet von 7. März bis 15. Juni im Flotte Lotte Zentrum für Frauen am Senftenberger Ring 25 statt. Eine Info-Veranstaltung gibt es am Dienstag, 21. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Das Angebot richtet sich an Frauen im Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Auskünfte erhalten Interessierte unter

40 71 35 90.