Infos übers Schulprofil

Berlin: Bettina-von-Arnim-Schule |

Märkisches Viertel.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet am Donnerstag, 24. November, von 16 bis 19 Uhr die Bettina-von-Arnim-Schule am Senftenberger Ring 49. Mädchen und Jungen der 6. Klassen und ihre Eltern sind eingeladen, die Bildungsstätte und ihre Angebote näher kennenzulernen. Die Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe bietet alle Abschlüsse an, die in Berlin möglich sind, sie hat ein fremdsprachliches und musisch-künstlerisch ausgerichtetes Profil – Theateraufführungen gehören zum Schulalltag.