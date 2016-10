Mit Kräutern gegen das Alter

Märkisches Viertel.

Gibt es Mittel und Wege, Alterskrankheiten wie Alzheimer, Osteoporose und Arteriosklerose vorzubeugen – oder sie gar erfolgreich zu behandeln? Heilpraktikerin Petra Schnoor-Grothge meint: Ja. In ihrem Vortrag „Gegen das Altern ist ein Kraut gewachsen“ stellt sie Erkenntnisse und Rezepte der Hildegard von Bingen vor. Termin: Donnerstag, 17. November, von 15.30 bis 17 Uhr im Stadtteil- und Selbsthilfezentrum am Eichhorster Weg 32. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter41 74 57 52 oder per E-Mail an pflegeengagement@unionhilfswerk.de wird gebeten.