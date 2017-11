Workshop zur Akupressur

Berlin: Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Reinickendorf |

Märkisches Viertel. Einen Workshop zu Akupressur und Selbstbehandlung bietet der Heilpraktiker für Chinesische Medizin, Niels Paulini, am Sonnabend, 18. November, von 10 bis 13 Uhr im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Reinickendorf, Eichhorster Weg 32, an. Der Workshop führt in die Gesundheitslehre der Akupressur ein und vermittelt neben der praktischen Anwendung auch ein alltagsrelevantes Hintergrundwissen für die Gesundheitspflege. Die Teilnahme kostet drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Die Anmeldung erfolgt unter 416 48 42. CS