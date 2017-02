Erfolg nach langer Ermittlung

Märkisches Viertel.

Seit Juni vergangenen Jahres ermittelte das Landeskriminalamt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Berlin in einem Verfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln – am 27. Januar führte die Spur zur Wohnung eines 39-jährigen Mannes ins Märkische Viertel. Die Ermittler des LKA vermuten, dass sie als sogenannte Lieferantenwohnung diente. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten etwa 26 Kilogramm Haschisch-Platten, circa 700 Gramm Marihuana und einen fünfstelligen Geldbetrag. Der 39-Jährige wurde festgenommen und dem Bereitschaftsgericht vorgeführt, das einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.