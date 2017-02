Festnahme nach Einbruch in Auto

Märkisches Viertel.

Dank des Hinweises einer Zeugin konnten Beamte des Polizeiabschnitts 12 in der Nacht zum 21. Februar im Märkischen Viertel zwei mutmaßliche Autoeinbrecher festnehmen. Die Zeugin hatte beobachtet, wie sich drei Personen am Türschloss eines Transporters zu schaffen machten, der in der Tiefenseer Straße geparkt war. Wenig später schlugen sie die Heckscheibe ein und holten eine Baumaschine aus dem Wagen. Die alarmierten Polizisten nahmen eine 39-jährige Frau und ihren 40-jährigen Begleiter noch am Tatort fest. Dem dritten Tatbeteiligten gelang dagegen die Flucht.