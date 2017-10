Laube angezündet

Märkisches Viertel.

Unbekannte zündeten in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober eine Gartenlaube im Märkischen Viertel an. Gegen 23.40 Uhr bemerkten Anwohner der Quickborner Straße Feuer in einer angrenzenden Kleingartenanlage und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen. Die Laube brannte jedoch vollständig aus. Durch die Hitzewirkung wurde darüber hinaus eine benachbarte Gartenlaube stark beschädigt. Die Hintergründe ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.