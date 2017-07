90er Olymp am 11. August 2017 und 6. Schlagerolymp am 12. August 2017

Lübars. Am 11. und 12. August steppt der Bär im Freizeit- und Erholungspark Lübars: Der 90er Olymp und der 6. Schlagerolymp stehen an.

Stars zum Anfassen

Shuttle zum Bahnhof Wittenau

90er-Jahre-Stimmung

Veranstaltungsadresse: Freizeit- und Erholungspark Lübars, Eingang Alte Fasanerie/Quickborner Straße. Alle Infos auch unter www.schlagerolymp.de und www.90erolymp.de

Der 6. Schlagerolymp steht vor der Tür und lädt alle Schlagerfreunde und die, die es noch werden möchten, am 12. August ein. 10 Stunden Schlager nonstop und 22 Künstler, die wissen, wie man das Publikum zum Tanzen bringt. Mit dabei sind u.a. Vanessa Mai, Michael Wendler, Bernhard Brink & Band, Frank Zander, Norman Langen, Kristina Bach, Julian David, Annemarie Eilfeld, Olaf & Hans, Christian Lais, Antje Klann, Laura Wilde und viele andere mehr.Präsentiert wird das Event von Radio Paloma, die auf dem Gelände auch live vor Ort sind und somit auch ein Plausch zwischen den Moderatoren und Zuschauern möglich ist.Gerade für die Schlagerfans ist der Schlagerolymp ein Ereignis, denn man bekommt viele seiner Lieblingsstars auf nur einem Event zu sehen und zu hören. Aber auch für die Stars selbst ist dieses Event nicht nur irgend ein Auftritt, sondern zählt zu einem ihrer Lieblingstermine im Kalender. Moderiert wird das Event von Moderatorin und Sängerin Antje Klann, die u.a. zu hören ist bei Radio Paloma und zu sehen bei Schlager.de mit ihrer Show „SchlagerPlausch“. Des Weiteren führt Sänger Julian David durch den „SchlagerOlymp“, der vielen noch aus der Gruppe Voxxclub bekannt ist und nun Solopfade beschreitet. Der Dritte im Bunde ist Chris Garden, der auch in den vergangenen Jahren durch das Programm führte.Der Einlass auf das Open-air-Gelände beginnt am 12. August um 11 Uhr und Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr. Um es sich auf dem Eventgelände gemütlich zu machen, kann man eigene Klappstühle, Decken, Hocker oder Sonnenschirme mitbringen. Neben dem Musikprogramm bietet der SchlagerOlymp auch eine kulinarische Versorgung auf höchstem Niveau (Speisen und Getränke). Zum reichhaltigen Angebot gehören unter anderem Grillspezialitäten, Süßwaren, Crêpes, Eis, Brezeln sowie Bierstände, Cocktails, Bowle und mehr.Die Anfahrt zum Gelände ist aufgrund der geringen Parkmöglichkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen. Hierfür verkehren von 10.30 bis 0.30 Uhr Shuttle-Busse vom U-/S-Bahnhof Wittenau zum Veranstaltungsort und zurück.Karten gibt es im Vorverkauf für 24,90 Euro an allen Vorverkaufsstellen oder unter www.super-ticket.de. Aber auch an der Tageskasse gibt es noch Tickets direkt am Veranstaltungstag zum Preis von 35 Euro. Also Familie und Freunde einpacken und einen unterhaltsamen Tag auf dem „SchlagerOlymp“ verbringen!Erstmals haben sich die Veranstalter dazu entschieden, ein weiteres Event aus der Wiege zu heben und das wird am 11. August der 90er Olymp sein.Kaum ein Jahrzehnt war so ausgeflippt, musikalisch abwechslungsreich und vielfältig wie die 90er-Jahre. Die Love-Parade hielt in Berlin Einzug, deutsche Dancemusik wurde zum internationalen Exportschlager und die Mega-Hits wie "Rhythm is a Dancer", "Mr. Vain", "Coco Jambo", "Girl you know it’s true" und viele mehr begleiten uns bis heute.Echte 90er-Stimmung und die besten Live Acts der 90er-Jahre kommen auf die Bühne im Freizeit- und Erholungspark Lübars: East 17, Rednex, Face Meets Voice A Milli Vanilli Experience, Culture Beat, Snap!, DJ Tomekk, Layzee fka., Mr. President und jede Menge 90er Party und Spaß!Der Einlass an diesem Tag findet um 16.30 Uhr statt und Beginn ist um 18 Uhr. Moderiert wird der 90er Olymp von Sängerin Annemarie Eilfeld und Sänger Julian David.Natürlich fahren auch an diesem Tag Shuttle-Busse von 15 bis 0.30 Uhr.Tickets gibt es für 24,90 Euro an allen Vorverkaufsstellen und über www.super-ticket.de Nun hat jeder die Qual der Wahl, welches Event er besuchen möchte. Aber vielleicht möchte man ja auch gleich 2 Tage feiern? Die guten alten 90er und den deutschen Schlager. So etwas gibt es wohl nur im bunten und lebendigen Berlin.