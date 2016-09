Ballettmärchen "Die Schöne und das Biest" am 1. Advent im Fontane-Haus

Nur zwei Vorstellungen! 26. & 27.11.2016 um 16.30 Uhr

Die schönste Liebesgeschichte der Welt in getanzter Version

Seit über 20 Jahren gastiert diedes TSV Berlin-Wittenau am 1. Advent mit ihren Ballettaufführungen im Fontane-Haus und lässt damit die Vorweihnachtszeit nicht nur für Reinickendorfer stimmungsvoll beginnen.Über 70 Mitwirkende entführen die Zuschauer in die zauberhafte Welt der Märchen und werden auch dieses Mal die Besucher begeistern.Mit ihrer überarbeiteten Fassung des Klassikerszeigen die Ballettschülerinnen ihr Können in einer Choreografie und Inszenierung von Sabine Unterhofer. Farbenprächtige Kostüme, aufwendige Kulissen und phantasievolle Effekte machen die Illusion perfekt und lassen die Gäste den Alltag vergessen.Die Vorstellung ist geeignet für Zuschauer ab 4 Jahren!Nur zwei Vorstellungen! Sichern Sie sich rechtzeitig ihre Karten!Tickets: ab 12.- € , 29.10. -19.11. immer samstags 11.00-15.00 Uhr im Fontane-Haus sowie an der Abendkasse ab 15.30 Uhr!