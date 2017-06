Besuch der Medina-Moschee

Berlin: Medina-Moschee |

Märkisches Viertel.

Seit Kurzem gibt es im Märkischen Viertel eine weitere Moschee, die neue Medina-Moschee in der Finsterwalder Straße 4. Der lockere Kreis "Erkundungen & Begegnungen" (unter dem Dach der Apostel-Johannes-Gemeinde) besucht am Freitag, 7. Juli, die Moschee. Interessenten sind eingeladen. Man erlebt in der Moschee um 13 Uhr das Freitagsgebet (Predigt auf Türkisch und Deutsch). Anschließend gibt es ein Gespräch mit dem Gemeindeleiter und Imam. Außerdem wird das neue islamische Kulturhaus erläutert. Interessenten melden sich bitte an bei Dirk Stratmann unter

40 00 96 66 oder per E-Mail stratmann-berlin@t-online.de.