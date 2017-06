„Gesichter“ im Fontante-Haus

Berlin: Fontane-Haus |

Märkisches Viertel.

Die Ausstellung GESICHTER ist noch bis zum 10. Juli im Foyer des Fontane-Hauses, Königshorster Straße 6, zu sehen. Gezeigt werden menschliche und tierische Porträts aus dem Bestand der Graphothek Berlin. Mal als Holzschnitt, mal als Radierung oder getuscht, die einen sind humorvoll, die anderen ernst. Gemein ist den Porträts, dass sie im Anschluss an die Ausstellung ausgeliehen werden können. Die Ausstellung ist am Montag und Donnerstag jeweils von 15 bis 19 Uhr, am Dienstag von 13 bis 17 Uhr und am Freitag von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Informationen gibt es unter www.graphothek-berlin.de oder

902 94 38 60.