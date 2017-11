Kreatives für Pflegende

Märkisches Viertel.

In der Kontaktstelle PflegeEngagement Reinickendorf im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum, Eichhorster Weg 32, bietet die Künstlerin Monika Kasüschke kreatives Gestalten für Pflegende und Betreuende und sowie für hilfe- und pflegebedürftige Menschen an. Die nächsten beiden Termine stehen am 21. November unter dem Motto "Fantasiemotive mit Musik" und am 28. November unter dem Motto "Weihnachtliches". Gestaltet wird jeweils von 14 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt unter41 74 57 52 oder pflegeengagement@unionhilfswerk.de