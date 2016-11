Musikalisches Märchen

Berlin: Fontane-Haus |

Märkisches Viertel. Weiter geht’s mit der Reihe „Familien Classics“ im Fontane-Haus in der Königshorster Straße 6 – und zwar mit einem Gastspiel des Kammerorchesters Unter den Linden. Das präsentiert am 20. November um 16 Uhr Sergei Prokofjews Meisterwerk „Peter und der Wolf“. Das musikalische Märchen ist für Kinder im Alter ab sechs Jahren geeignet. Eine weitere Vorstellung gibt es am Montag, 21. November, um 9 Uhr. Karten zu Preisen ab 15 Euro gibt es unter 47 99 74 23. bm