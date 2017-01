Newcomer beim Country Meeting

Märkisches Viertel.

Countrymusik ist nur etwas für Cowboyhut-Träger? Danny Wuenschel will dieses Klischee widerlegen – indem er neue künstlerische Wege geht, gleichzeitig aber auch die Tradition bewahrt. Zehn Jahre lang war der junge Musiker mit seiner Rock’n’Roll-Band „Danny & the Wonderbras“ unterwegs, Anfang vergangenen Jahres startete er dann eine Solokarriere als Singer-Songwriter. Er veröffentlichte sein Debütalbum „Lonesome Road“, mit dem er den Titel „Bester Newcomer“ bei der Countrynale 2016 in Bergheim abräumte. Seit dem ist er wieder auf Tour, bisweilen mit den ganz Großen der amerikanischen Countryszene, darunter Dale Watson und JP Harris. Am Sonntag, 5. Februar, um 12 Uhr gastiert Danny Wuenschel im Rahmen des Country Music Meetings im Fontane-Haus in der Königshorster Straße 6. Karten gibt es unter www.country-music-meeting.de