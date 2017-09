Märkisches Viertel.

Am Freitag, 6. Oktober, lädt die Graphothek Berlin in der Stadtteilbibliothek Märkisches Viertel, Königshorster Straße 6, zu einem rund 90-minütigen Seminar ein. Das Motto lautet: "Dialogisches Seminar: Dalí, Miró, Arp und ihre Zeit – Surrealismus in der Graphothek Berlin". Beginn ist um 11.15 Uhr. Kursleiterin ist Alexandra Bruchmann. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist über die Volkshochschule Reinickendorf nötig. Weitere Informationen unter902 94 48 00 oder vhs@reinickendorf.berlin.de