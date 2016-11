Berlin: Atrium |

Märkisches Viertel. Eine 90-minütige Winterreise mit Tanz, Schnee und Geschenken präsentiert die Faster-Than-Light-Dance-Company (FTL) mit ihrem Programm „WeihnachtsREHWÜ“ – und zwar zum 7. Mal in Folge. Zu erleben ist das Spektakel im Atrium am Senftenberger Ring 97 vom 9. bis 17. Dezember, täglich außer sonntags um 20 Uhr, sonnabends gibt es eine Zusatz-Show um 15 Uhr. Karten kosten sechs, ermäßigt vier Euro. Wer sich Tickets sichern will, wählt 50 91 44 48. bm