Märkisches Viertel.

Mit seinem interaktiven Kindermitmachtheater „Der Traumzauberbaum & Mimmelitt“ gastiert das Reinhard Lakomy Ensemble am Sonnabend, 12. November, im Kulturzentrum Fontane-Haus in der Königshorster Straße 6. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr, Karten ab neun Euro gibt es unter47 99 74 23, an der Tageskasse oder unter www.eventim.de