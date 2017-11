Western-Benefiz für Kinderheim

Märkisches Viertel.

Unter dem Motto „Hilfe fängt vor der Haustür an!“ organisiert der American Western Saloon, Königshorster Straße 6, das 21. Benefiz-Konzert für das Kinderheim der Gemeinnützigen Stephanus-Gesellschaft "Am Dachsbau" am Freitag, 24. November. In dem Heim wohnen 40 psychisch beeinträchtigte und mehrfach behinderte junge Leute. Zum festen Programmpunkt der Benefizkonzerte zählt seit sechs Jahren Larry Schuba, der mit seiner Frau Jutta musikalisch durch den Abend führt und die Aktion finanziell unterstützt. Zum 21. Konzert kommen Jesse Cole, Mike Strauss, Carola Adam, Hard Travelin’. Moderiert wird der Abend von DJ Wippi. Der Saloon wird um 19 Uhr geöffnet, das Programm beginnt gegen 21 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Weitere Informationen unter www.western-saloon.de