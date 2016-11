Benefizkonzert für den Dachsbau

Märkisches Viertel. Einen runden Geburtstag feiert das jährliche Country-Benefizkonzert zugunsten der Frohnauer Behinderteneinrichtung „Am Dachsbau“. Zum 20. Mal lädt Initiator Frank Lange in seinen Western Saloon ein.

Mehr Informationen zum Konzert gibt es unter 40 72 87 80 und www.western-saloon.de

1996 war’s noch der alte Laden an der Ollenhauer Straße, inzwischen steigt das Country-Benefiz an jedem letzten Freitag im November im American Western Saloon im Fontane-Haus in der Königshorster Straße 6. Neben Wolfgang Niederwipper, alias DJ Wippi, seit mehreren Jahren mit von der Partie ist Larry Schuba; diesmal geben sich außerdem die Ehre: das Jannet Bodewes Duo, Jesse Cole, Mike Strauss und „The Lubbocks“. Alle machen ohne Gage mit.Im Kinder- und Jugendheim „Am Dachsbau“ leben 40 psychisch beeinträchtigte und mehrfach behinderte junge Leute – einige von ihnen dürfen mit zum Benefizkonzert im Märkischen Viertel. Anfang Dezember treffen sich dann Heimleitung, Bewohner, Musiker und Helfer im „Dachsbau“, wo der komplette Konzerterlös direkt an die Heimleitung übergeben wird. Die finanziert davon nicht im Budget enthaltenes Spielzeug, Mobiliar und besondere Ausflüge.Der American Western Saloon öffnet die Schwingtüren am Freitag, 25. November, um 19 Uhr. Das Musikprogramm startet gegen 21 Uhr. Karten kosten 15 Euro.