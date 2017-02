Märkisches Viertel.

Bei einem leckeren Frühstück plaudern, sich kennen lernen und gut unterhalten, dazu lädt am Mittwoch, 8. März, um 10 Uhr der Verein Albatros in die Gesobau-Nachbarschaftsetage am Wilhelmsruher Damm 124 ein. Damit das Frühstücksbuffet besser kalkuliert werden kann, wird um Anmeldung gebeten, per E-Mail an mv-etage@albatrosggmbh.de oder unter41 50 85 66.