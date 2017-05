Mutmach-Theater für Schüchterne

Berlin: Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Reinickendorf |

Märkisches Viertel. Der Schauspieler und Trainer Harald Polzin bietet am Sonnabend, 17. Juni, von 14 bis 17 Uhr einen Mutmacher-Improtheater-Workshop im Selbshilfezentrum Reinickendorf, Eichhorster Weg 32, an. Dabei können schüchterne Menschen lernen, ohne Stress auf andere Menschen zuzugehen und in Kontakt zu kommen. Die Teilnahme kostet zwölf, ermäßigt neun Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter 416 48 42. CS