Spielfilm zu Thema Demenz

Berlin: Viertelbox |

Märkisches Viertel. Das CVJM Jugendhaus im Märkischen Viertel präsentiert eine Filmreihe, die von der AG Demenzfreundliche Kommune Reinickendorf zusammengestellt wurde – und sich mit einem ganz eigenen Blick dem Thema Demenz nähert. Am Mittwoch, 12. Oktober, um 15 Uhr steht das US-Drama „Still Alice“ auf dem Programm. Hauptdarstellerin Julianne Moore erhielt für ihr Spiel im Jahr 2015 den Oscar. Im Anschluss an die Filmvorführung laden Experten der AG zum Gespräch ein. Treffpunkt ist die Viertel Box am Wilhelmsruher Damm gegenüber dem Märkischen Viertel. Der Eintritt ist frei. bm