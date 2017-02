Berlin: Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Reinickendorf |

Märkisches Viertel. Einen Vortrag über die so genannte „Resilienz“ hält Supervisorin Mara Stone am Dienstag, 7. März, um 18 Uhr im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum des Unionhilfswerks am Eichhorster Weg 32. In der Psychologie steht das Wort, das aus der Werkstoffphysik entlehnt ist, für die Widerstandskraft der Seele. Was das genau bedeutet, und welche Methoden helfen, die Resilienz zu stärken, darüber spricht die Referentin vor interessierten Besuchern. Eine Anmeldung unter 416 48 42 ist erwünscht, die Teilnahme kostet drei, ermäßigt zwei Euro. bm