Skaten um 10.000 Euro Preisgeld

Märkisches Viertel.

Am Sonnabend, 1. September, ab 11 Uhr, prallen auf dem MV Skatepark, Senftenberger Ring, zwei Welten aufeinander, die eigentlich nicht so verschieden sind: HipHop-Musik und Skater. Beim SNIPES – SQUAD UP Event werden die 16 besten Skate-Crews verschiedener Länder zusammengebracht, um in verschiedenen Bereichen des Parks gegeneinander um insgesamt 10.000 Euro Preisgeld zu skaten. Abgerundet wird der Wettkampf durch Musik verschiedener DJ Teams. Die Finals starten gegen 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.snipes.com/squadup