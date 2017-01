Tanztraining für Rollstuhlfahrer

Berlin: Apostel-Johannes-Kirchengemeinde |

Märkisches Viertel. Der Rollstuhltanzverein "Wheels in Motion" beim TSV Wittenau 1896 trainiert auch in diesem Jahr immer mittwochs von 18.15 bis 19.45 Uhr in der Apostel-Johannes-Kirchengemeinde, Dannenwalder Weg 167. Ein Schnuppertraining ist kostenlos und unverbindlich, bei regelmäßiger Teilnahme wird eine Vereinsmitgliedschaft erwartet. Da wegen Veranstaltungen ab und zu Termine ausfallen, ist eine vorherige Nachfrage unter 404 56 00 oder 0179/638 54 83 sinnvoll. CS