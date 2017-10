Privatschule stellt sich vor

Mahlsdorf.

Die Best-Sabel-Grundschule, Erich-Baron-Weg 118, lädt am Sonnabend, 7. Oktober, von 10 bis 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Schüler, Lehrer und Erzieher informieren und unterhalten die Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm. Die inhaltlichen Schwerpunkte an der privaten Ganztagsschule sind die Sprachen, Informatik sowie Sport und Bewegung. Die im gleichen Gebäude untergebrachte Best-Sabel-Kita stellt sich an diesem Tag gleichfalls vor. Mehr Infos auf www.best-sabel.de/Grundschule/Mahlsdorf/Grundschule_Mahlsdorf.php und unter42 84 91 91.