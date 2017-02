Polizei sucht Unfallfahrer

Mahlsdorf.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind an der Dahlwitzer Straße sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 15. Februar, gegen 7.40 Uhr an der Ecke Hamburger Straße. Während der zwölfjährige Junge auf seinem Rad einen Fußgängerüberweg überquerte, stieß ein weißer Pkw an das Hinterrad seines Fahrrades. Der Junge strauchelte und fiel hin. Der Fahrer des Autos fuhr indes in Richtung S-Bahnhof Birkenstein weiter. Der Schüler erlitt Verletzungen am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 unter

46 64 67 28 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.