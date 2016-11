Vermisste 15-Jährige gefunden

Mahlsdorf.

Die Polizei hat ein am 27. September als vermisst gemeldetes Mädchen aus Mahlsdorf unversehrt gefunden. Die 15-Jährige lebt in einer Wohngruppe in einer Einrichtung in Mahlsdorf. Aufgrund von Hinweisen nahm die Polizei die Spur des Mädchens in Bayern auf. Sie fand die Jugendliche am Sonntag, 13. November, in der Wohnung eines 31-jährigen Mannes in Unterfranken. Sie nahm diesen vorläufig fest, setzte ihn aber nach Vernehmungen wieder auf freien Fuß. Weitere Ermittlungen sollen aufklären, wie das Mädchen zu dem Mann kam, wie lange sie sich dort aufhielt und welche weiteren Gründe es für ihr Verschwinden gibt.