5000 Euro-Spende für Gründerzeitmuseum

Berlin: Gründerzeitmuseum Mahlsdorf |

Das Gründerzeitmuseum, Hultschiner Damm 333, hat von der Wiedemann GmbH eine Spende in Höhe von 5000 Euro erhalten. Es handelt sich bei der Spende um das Preisgeld der Fun Olympic Games der Firma SFA Sanibroy. Bei den Fun Olympic Games traten Mannschaften aus Firmen in sportlichen Wettbewerben und Spielen gegeneinander an. Die Mitarbeiter der Wiedemann GmbH aus Mahlsdorf gewannen das Finale. Der Förderverein Gutshaus Mahlsdorf will das gespendete Geld verwenden, um Luftbefeuchter zu kaufen. Durch die trockene Luft in den Museumsräumen drohen die wertvollen Möbel immer wieder auszutrocknen.