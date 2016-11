Berlin: Alte Pfarrkirche |

Am 4. Dezember 2016 findet in der Mahlsdorfer Alten Pfarrkirche um 17:00 Uhr eine Adventsmusik im Kerzenschein statt. Es musiziert ein engagiertes, kleines Mahlsdorfer Kammerorchester unter Leitung von Martin Schubert, der auch an der Orgel zu hören ist. Außerdem wird Juliane Schubert singen. Auf dem Programm steht besinnliche Musik zum Advent, u.a. Werke von Bach und Telemann. Der Eintritt ist frei.