Bürgerverein Mahlsdorf-Süd eröffnet Begegnungsstätte

Mahldorf. Der Bürgerverein Mahlsdorf-Süd hat am Hultschiner Damm eine Begegnungsstätte eröffnet. Das „Bürgerstübchen“ dient ab 14. November als Treffpunkt des Vereins und als Anlaufadresse für Mahlsdorfer.

Kontakt und Infos zum Bürgerverein Mahlsdorf-Süd unter 54 77 62 56 und im Internet auf www.bv-mahlsdorfsued.de

Das „Bürgerstübchen“ besteht aus einem 40 Quadratmeter großen Raum mit angrenzender Küche und einer Toilette. „Wir werden unsere Begegnungsstätte in den nächsten Wochen vollständig einrichten“, sagte Hans-Joachim Richter, Vorsitzender des Bürgervereins Mahlsdorf-Süd, anlässlich der Eröffnungsfeier am 26. Oktober. Neben Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins konnte er auch Bürgermeisterin Dagmar Pohle, Kulturstadträtin Juliane Witt sowie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (alle Die Linke) an diesem Tag begrüßen. Reguläre Öffnungszeiten hat das Bürgerstübchen aber erst ab 14. November. Dann bietet der Verein dienstags von 10 bis 12 Uhr eine Sprechzeit an.„Die Eröffnung des Treffpunkts ist ein erster Schritt“, erklärte Dagmar Pohle. Das Bezirksamt sei mit der Anmietung der Räume im Kiez den Wünschen vieler Mahlsdorfer nachgekommen. Hier könne der Bürgerverein besser als bisher den Kontakt mit den Bürgern herstellen und Versammlungen und kleine Veranstaltungen durchführen.Seit Jahren schon wünschen sich viele Mahlsdorfer ein großes Bürgerhaus in ihrem Stadtteil. Bei den Abstimmungen zum Bürgerhaushalt zum Beispiel lag der Wunsch in den zurückliegenden Jahren immer vorn. Anfang 2012 wurde daher der Bürgerverein Mahlsdorf-Süd ins Leben gerufen, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.Der Verein ist indes zu klein, um ein solches Haus selbst zu betreiben und das Bezirksamt hat keine eigenen Finanzmittel, um es zu bauen. Auch die Suche nach einem Betreiber, der Räume zur Verfügung stellt, blieb im vergangenen Jahr erfolglos.Und es gibt durchaus einige öffentliche Treffpunkte in Mahlsdorf: den AWO-Stadtteiltreff, den Kieztreff „Kieke mal“ und den Kinder-, Jugend- und Familientreff „Am Hultschi“. Doch sie befinden sich alle am Hultschiner Damm, sind zu klein und können nicht das gewünschte vielfältige Angebot an Veranstaltungen abdecken. Der Bürgerverein wird aber weiter mit ihnen kooperieren und Kulturveranstaltungen in den Häusern anbieten.Die nächste ist eine Veranstaltung mit der Schauspielerin Franziska Troegner, die am Sonnabend, 11. November, um 15 Uhr im Kinder-, Jugend- und Familientreff „Am Hultschi“, Hultschiner Damm 140, aus eigenen Geschichten liest.