Mahlsdorf. Das Stadtteilzentrum Pestalozzi-Treff, Pestalozzistraße 1A, lädt am Sonnabend, 8. Oktober, von 17 bis 21 Uhr zur sechsten Familiennacht ein. Unter dem Motto „Lichtertanz und Wiesenklang“ wird auf der Wiese am Stadtteilzentrum mit der Gruppe „Drums alive“ getanzt und gesungen, es werden Trommeln und Rasseln gebaut und am Lagerfeuer erklingt die Gitarre. Den Abschluss bildet ein Lichterzumzug. Eintritt frei. Mehr Infos unter 56 58 69 20. hari