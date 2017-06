Kiezfest im Pestalozzi-Treff

Mahlsdorf.

Das Stadtteilzentrum „PestalozziTreff“ in der Pestalozzistraße lädt am Freitag, 23. Juni, von 14.30 bis 19 Uhr zum Kiez-Sommerfest für Jung und Alt auf der Wiese ein. Das Fest wird von Schülern der Friedrich-Schiller-Grundschule mit einem Trommelwirbel eröffnet. Danach treten unter anderem die Kinder Kita Rosengarten, die Seniorengruppe „Fröhlicher Herbst“ und die „Drums Alive“ auf. Für die Kinder gibt es ein besonderes Programm mit Riesen-Seifenblasen und Kinderschminken. Außerdem werden Gartenpflanzen, Trödel, Basteln, Tombola, Zuckerwatte und Kulinarisches geboten. Das Fest wird von der Kooperationsrunde Mahlsdorf gestaltet, in der Einrichtungen und Projekten aus dem Ortsteil zusammenarbeiten. Weitere Infos auf www.hvd-bb.de oder unter56 58 69 20.