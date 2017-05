Berlin: Alte Pfarrkirche |

Kantoren der Region laden zu musikalischer Rad-Wanderung

Am Pfingstmontag den 5. Juni 2017 findet ein Orgelspaziergang durch den Bezirk statt. Startpunkt ist um 12:00 Uhr in der Alten Pfarrkirche Mahlsdorf. Um 13:30 Uhr findet eine Musik im Hellersdorfer Gemeindezentrum statt, um 15:00 Uhr ist die Orgel in der Kaulsdorfer Jesuskirche zu hören. Die Wege zwischen den kurzen, ca. 30 minütigen Konzerten werden eigenständig mit dem Fahrrad zurückgelegt. Im Anschluss an die Musiken wird ein kleiner Imbiss zur Stärkung angeboten. Es spielen die Kantorin Sigrid Jurgeit (Hellersdorf) sowie die Kantoren Stephan Kircheis (Kaulsdorf) und Martin Schubert (Mahlsdorf). Informationen und Anmeldung: martin.schubert@kirche-mahlsdorf.de