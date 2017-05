Sommerlicher Groove in der Alten Pfarrkirche Mahlsdorf

Am 18. Juni 2017 findet um 17:00 Uhr die Mahlsdorfer Abendmusik in der Alten Pfarrkirche Mahlsdorf statt. Zum Abschluss des diesjährigen Sommerfestes an der Alten Pfarrkirche gestaltet der Pop-Chor "Die Gebrannten Mandeln" ein Konzert in der Pfarrkirche. Einer der innovativsten Chöre Berlins gibt damit ein Mahlsdorfer Gastspiel. Pfiffige und ausgefallene Arrangements lassen die Zeit wie im Fluge vergehen. Der Eintritt ist frei.