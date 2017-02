Mahlsdorf.

Puppenspiel und Kuchen gibt es beim Familiennachmittag am Sonntag, 26. Februar, im Stadtteilzentrum Pestalozzi-Treff, Pestalozzistraße 1 A. Der Nachmittag beginnt um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Anschließen wird um 16 Uhr das Puppenspiel „Kasper und Farbenklau“ aufgeführt. Es ist geeignet für Kinder ab drei Jahre und dauert etwa 45 Minuten. Der Eintritt für Kinder beträgt hier 2,50 Euro und für Erwachsene vier Euro. Anmeldung erbeten unter56 58 69 20 oder per E-Mail an pestalozzitreff@hvd-bb.de