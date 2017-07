Sommerspiele im Kunsthaus

Berlin: Kunsthaus Flora |

Marzahn-Hellersdorf.

Die Jugendkunstschule bietet in der ersten Ferienwoche von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Juli, zwei Workshops an. Unter dem Motto „Sommerwind“ können Kinder und Jugendliche von 9.30 bis 12.30 Uhr am Hauptstandort der Jugendkunstschule, Kummerower Ring 44, beim Drucken experimentieren, Kleidungsstücke gestalten oder sich mit Spraydosen in Street Art ausprobieren. Anmeldung unter

561 30 61. In der gleichen Woche und zur gleichen Zeit findet im Kunsthaus Flora, Florastraße 113, ein Workshop für Kinder statt. Dabei lernen sie zu töpfern, filzen oder Papier zu schöpfen. Anmeldung:

56 29 95 72.