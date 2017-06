Tag der Kunst im Bezirk

Marzahn-Hellersdorf.

Am Sonntag, 18. Juni, veranstaltet der Bezirk wieder einen Tag unter dem Motto „Kunst: offen“. Ateliers, Werkstätten und Galerien in Marzahn Hellersdorf laden Besucher ein zum Zuschauen. Das Künstlerehepaar Margret und Hans Döring laden an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr in ihr Haus und ihren Garten am Rosenhag 40 nach Mahlsdorf ein. Margret Döring stellt eine Auswahl ihrer Werke aus. Zu sehen sind Malerei, Collage, Übermalungen und Installationen. Um 14 Uhr erklingt Hausmusik mit Sonaten für Piano und Cello. Hans Döring liest um 15 Uhr Kurzgeschichten. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zum Programm dieses Kunst-Tages im Bezirk auf http://asurl.de/13ee