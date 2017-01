Tanz für alle Generationen

Mahlsdorf.

Ein Tanzkurs für Kinder bis zu zwei Jahre, Eltern und Großeltern startet am Donnerstag, 9. Februar, um 15 Uhr im Pestalozzi-Treff. Es werden gemeinsame Bewegungsspiele gemacht und Wahrnehmung und Rhythmusgefühl geschult. Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten der Kinder wird unterstützt und gleichzeitig werden die Bindungen zwischen den Kindern und den Erwachsenen in der Familie gefördert. Der Tanzkurs findet donnerstags von 15 bis 15.45 Uhr im Pestalozzi-Treff, Pestalozzistraße 1A, statt. Anmeldung per E-Mail an tanzschule@balance-arts.de . Mehr Informationen bei Tanzlehrerin Maike Bartz unter56 58 63 98.