Mahlsdorf.

Ein Tanzkurs für Einsteiger beginnt am Sonntag, 22. Januar, um 19 Uhr im Stadtteilzentrum Pestalozzi-Treff, Pestalozzistraße 1A. Gesellschaftstänze wie Walzer, Discofox oder Chachacha können erlernt werden. Der Tanzkurs findet acht Mal statt. Die Teilnahmekosten betragen 78 Euro. Anmeldungen per E-Mail an tanzschule@balance-arts.de . Mehr Infos bei Tanzlehrerin Maike Bartz unter56 58 63 98.