Bezirk benennt Straße nach Charlotte von Mahlsdorf

Berlin: Gründerzeitmuseum Mahlsdorf |

Mahlsdorf.

Das Bezirksamt will eine Straße im Baugebiet am Hultschiner Damm in „Charlotte-von-Mahlsdorf-Ring“ benennen. Die Straße liegt genau gegenüber dem Gründerzeitmuseum Mahlsdorf, das Charlotte von Mahlsdorf am 1. August 1960 gegründet hat. Damit setzt der Bezirk einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung von Juni 2012 um. Wann die Benennung erfolgt ist noch offen. Bezirksamt und Förderverein Gutshaus Mahlsdorf wollen sich abstimmen. Denkbar wäre der 90. Geburtstag von Charlotte von Mahlsdorf (Lothar Berfelde, 18. März 1928 - 30. April 2002) am 18. März 2018.