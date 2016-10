Mario Czaja hat Sprechstunde

Mahlsdorf.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Gesundheits- und Sozialsenator Mario Czaja hat am Montag, 24. Oktober, von 16 bis 18 Uhr Bürgersprechstunde. Sie findet in seinem Wahlkreisbüro, Fritz-Reuter-Straße 11, statt. Czaja wurde bei den Berliner Wahlen am 18. September erneut in seinem Wahlkreis Mahlsdorf/Kaulsdorf direkt in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Einen Termin für die Sprechstunde gibt es nur nach Voranmeldung unter56 69 74 50 oder per E-Mail an post@marioczaja.de