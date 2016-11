Berlin: Stadtteiltreff Mahlsdorf-Süd |

Mahlsdorf. Der Bürgerverein Mahlsdorf-Süd bietet am Sonnabend, 12. November, um 15 Uhr im AWO-Stadtteiltreff, Hultschiner Damm 98, eine Energieberatung an. Mitarbeiter der Energie Service Zentrale Berlin informieren, wie Hausbesitzer Energiekosten reduzieren können. Spezielle Fragen können anschließend auch in persönlichen Gesprächen gestellt werden. hari