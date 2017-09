30 000 Sicherheitswesten für Berliner Erstklässler

Wedding.

Unter dem Motto „Einfach sicher gehen“ fiel in der vergangenen Woche in der Wilhelm-Hauff-Grundschule der Berliner Startschuss für die Sicherheitsaktion für Erstklässler.Im Namen der ADAC Stiftung überreichten Manfred Voit, Vorstandsvorsitzender des ADAC Berlin-Brandenburg, und Martina Lund von der Deutschen Post knapp 80 Schulanfängern der Grundschule in Wedding die Sicherheitswesten. Unterstützt wurden sie dabei von Jens-Holger Kirchner, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. „Unser Ziel in Berlin ist es, die Verkehrsunfallzahlen deutlich zu reduzieren. Dies gilt in ganz besonderer Weise für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer. Die jetzt verteilten Sicherheitswesten für die Erstklässler sind dafür eine wichtige Maßnahme“, sagte Jens-Holger Kirchner.Insgesamt werden 30 000 Westen an Schulanfänger an Berliner Grundschulen verteilt. In der ganzen Bundesrepublik sind es 760 000 Sicherheitswesten an rund 16 000 Grundschulen.