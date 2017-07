Die Zukunft der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung

Die finanzielle Belastung für Arbeitnehmer und Selbstständige bei der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung steigen immer weiter an. Ein Ende des Anstiegs ist bis heute nicht in Sicht. Begründet wird der Anstieg mit den steigenden Gehältern. Doch diese Einschätzungen haben nichts mehr mit der Realität zu tun. Denn die meisten leiden extrem unter der kalten Progression, welche schon seit Jahren von der Regierung abgeschafft werden sollte. Doch der Staat verdient einfach zu gut daran.Immer mehr Arbeitnehmer können sich die Beiträge der privaten Krankenversicherung nicht mehr leisten. Daher ist es verständlich, dass es in Deutschland immer mehr Beitragsschuldner gibt. Auch die Einführung der Notfalltarife ist hier wenig hilfreich. Denn die Aufnahmebedingungen und Grundvoraussetzungen sind extrem unrealistisch.Während die Leistungen der GKV immer weiter gesenkt werden müssen, kann nur bei der PKV ein halbwegs normales Leistungsniveau aufrecht gehalten werden. Doch in Zukunft werden immer weniger Mitglieder in der privaten Absicherung sein. Experten gehen davon aus, dass nur noch Beamte sich diese Police leisten können. Denn nur sie erhalten einen speziellen Beihilfetarif, welcher deutlich günstiger ist (mit besseren Leistungen) als der Normaltarif für Angestellte und Selbtständige.