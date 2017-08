Entspannung für Jugendliche

Berlin: Am Hultschi |

Mahlsdorf.

„Fit for future“, das Anti-Stress-Training für Schüler, geht in die zweite Runde. Vor den Ferien gab es bereits ein Angebot für Elf- bis 13-Jährige. Nun sind Jugendliche von 14 bis 16 Jahren an der Reihe. Vermittelt werden Methoden für einen entspannten Schulalltag. Aber auch mit Bodypercussions wird gearbeitet – Musik mit dem Körper. Am 14. September gibt es dazu um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ , Hultschiner Damm 140. Die Workshoptermine finden am 19. und 26. September sowie am 4., 10. und 17. Oktober jeweils 16 bis 17.30 Uhr statt. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldung bis 14. September 16 Uhr unter

56 58 86 90 oder team.amhultschi@pad-berlin.de