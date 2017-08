Werkeln im „Garten der Sinne“

Berlin: Garten der Sinne | Hellersdorf. Im Rahmen des diesjährigen Berliner Freiwilligentages lädt der Verein "MITTENDRIN leben“ am 8. September ab 9 Uhr ein in den „ Garten der Sinne“, Wodanstraße 6. Gemeinsam mit interessierten Besuchern soll eine Pergola gebaut und der Zaun mit bunten Holzblumen verschönert werden. Für Material und Verpflegung ist gesorgt, nur gute Laune und Kreativität müssen mitgebracht werden. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte kurz vorher in der Geschäftsstelle des Vereins unter Telefon 998 81 60 oder per E-Mail unter sekretariat@ev-mittendrin.de . ReF