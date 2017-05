Eintracht Mahlsdorf und Fortuna Biesdorf kämpfen im Lokalderby um Aufstiegspunkte

Marzahn-Hellersdorf. Auf ein spannendes Lokalsderby dürfen sich die Fußball-Fans am kommenden Sonntag freuen. Mit der II. Herren von Eintracht Mahlsdorf und den I. Herren von Fortuna Biesdorf treffen zwei Top-Teams der Landesliga aufeinander.

Beide Mannschaften rechnen sich noch Chancen auf den Meistertitel und den Aufstieg in die Berlin-Liga. Wobei die Aussichten für die zweite Mannschaft des SC Eintracht deutlich besser stehen. Die Mannschaft steht schon die ganze Rückrunde auf dem zweiten Platz. Sollte sie bis zum letzten Spieltag diesen Tabellenplatz halten, ist der direkte Aufstieg perfekt. Nur mit knappem Vorsprung steht die Spielvereinigung Hellas-Nordwest auf dem ersten Platz.Hinter Türkiyemspor Berlin und mit einigem Abstand zu einem Aufstiegplatz stand die I. Herren des VfB Fortuna Biesdorf lange Zeit auf dem vierten Platz. Die Mannschaft darf sich kaum noch Niederlagen leisten und muss auf Niederlagen der auf den vorderen Plätzen liegenden Mannschaften hoffen, sollen die Aufstiegsträume noch in Erfüllung gehen. Ein Sieg gegen den Lokalrivalen aus Mahlsdorf wäre das Signal zur Aufholjagd.Die II. Herren des BSV Eintracht stieg erst am Ende der zurückliegenden Spielsaison in die Landesliga auf. Deshalb gab es bisher nur einen direkten Vergleich beider Mannschaften. Das Spiel in der Hinrunde verlor Fortuna auf eigenem Platz gegen Eintracht mit 2:4.Beide Mannschaften haben jeweils einen starken Sturm und ähnlich treffsichere Schützen. Der Ausgang des Derbys könnte daher erneut davon abhängen, wie sich die jeweiligen Abwehrreihen schlagen entscheiden. Hier haben die Mahlsdorfer eine eindeutig bessere Ausgangssituation. Deren Abwehr ließ in dieser Saison deutlich weniger Tore zu als die Abwehr von Fortuna. Bei den Biesdorfern musste der Torwart dagegen 45 mal hinter sich greifen. Bei den Mahlsdorfer ist Mattias Heller der bisher beste Torschütze. Bei den Biesdorfern führte Gordon Teichert mit 16 Toren das Feld der Torjäger der Mannschaft an.„Mit einem Sieg könnten wir auf den dritten Platz vorrücken“, sagt der Biesdorfer Trainer Thoralf Dominok (41). Er sieht die beiden Mannschaften durchaus auf Augenhöhe. „Wenn wir in Topform sind, können wir auch Mahlsdorf schlagen“, erklärt er. Er sieht durchaus auch bei seinem Sturm noch Luft nach oben. Besonders bei der Chancenauswertung könne sich dieser verbessern.Einen harten Kampf erwartet auch Nico Hennig (34), Trainer der II. Herrn von Mahlsdorf. „Natürlich werden die Biesdorfer alles daran setzen, die Schlappe vom Hinspiel wettzumachen“, erklärt er. Er setzt neben der bekannten Qualität des Sturms auf die Stabilität der Abwehr seiner Mannschaft. „Wir müssen den Ball halten und trotzdem Tempo machen“, erläutert er.

Das Lokalderby der II. Herren des BSV Eintracht Mahlsdorf gegen die I. Herren des VfB Fortuna Biesdorf wird am Sonntag, 14. Mai, um 12.15 Uhr auf dem Sportplatz „Am Rosenhag“, Melanchthonstraße 52D, angepfiffen.